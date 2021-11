Ancretiéville-Saint-Victor. Lego : créé par un Normand, le café de la série Friends est bientôt disponible

La pizza de Joey, le célèbre logo sur la vitre, les affiches de concerts de Phoebe, l'incontournable Gunther derrière le bar... Tout y est ! Après quelques mois d'attente, Aymeric Fievet tient enfin entre ses mains la maquette en Lego du Central Perk, le café de la série télévisée Friends. "Je suis heureux là, c'est le projet qui se concrétise ! C'est plus que conforme à ma proposition, ma maquette était un peu plus grosse. Là, ils l'ont bien mise à l'échelle et ils ont ajouté plein de détails", explique le fan designer normand, qui vient de quitter Rouen pour Ancretiéville-Saint-Victor (Seine-Maritime), près de Yerville.

Une belle reconnaissance

En avant-première, pour avoir apporté l'idée et créé une première maquette, Aymeric Fievet a reçu 10 boites de jeu qu'il a déjà distribué "à la famille et aux amis". À partir du 1er septembre 2019, les fans du monde entier pourront, eux, s'approprier les 1070 pièces de la boîte contre 59,99€. Sur Internet et dans les Lego stores dans un premier temps, puis dans la grande distribution et les magasins de jouets.

Aymeric Fievet est particulièrement satisfait du niveau de détail du décor et des mini-figurines. - Aurélien Delavaud

Sur chaque vente, celui qui aime collectionner les mini-figurines devrait toucher une trentaine de centimes après prélèvement de quelques taxes au Danemark, patrie de la marque. Non négligeable, surtout si la boîte devient un best-seller dans la large communauté des fans de Friends. Mais le père de famille est surtout heureux de la reconnaissance obtenue pour son travail.

Auprès de ses enfants, de la marque qui l'invite pour une convention au Danemark mais aussi d'un acteur phare de la série. "Matthew Perry a twitté une photo de sa figurine. J'ai vu ça sur mon téléphone, dans mon lit... Je n'y croyais pas", admet Aymeric Fievet. En attendant d'éventuels retour des autres stars de Friends, il réfléchit déjà à un autre projet. Mais inutile d'insister, il ne peut pas risquer de se faire voler l'idée !

Of the Friends @LEGO_Group I think you can clearly see that Chandler is the most attractive pic.twitter.com/YzqvZbTKi0 — matthew perry (@MatthewPerry) August 8, 2019

