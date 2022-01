Rouen. Légo : un Rouennais va voir sa création sur la série Friends commercialisée

C'est à se demander comment personne n'a pu avoir l'idée avant lui. Chaque jour, des dizaines de personnes proposent leurs idées à l'entreprise Lego dans le but de les voir vendues au grand public. Mais c'est bien Aymeric Fievet, un Rouennais (Seine-Maritime) de 34 ans, qui a été le premier à proposer une reconstitution en petites briques de construction du célèbre Central Perk, le café fictif préféré des personnages de la série Friends.

Une passion partagée en famille

Les fameuses briquettes colorées ? "C'est une passion que j'ai depuis que j'ai cinq ou six ans. Après j'ai eu une petite période creuse à l'adolescence et j'ai repris vers 30 ans avec mon premier enfant", confie Aymeric Fievet. Si son fils préfère jouer à assembler les pièces, lui passe surtout son temps à collectionner "un peu plus de 500 mini-figurines".

Aujourd'hui, le virus se partage donc en famille et Aymeric a hâte de voir son fils jouer avec la boîte qu'il a conçue par informatique sur un logiciel spécialisé. Après quelques jours de conception, il a passé plusieurs mois à convaincre 10 000 personnes à voter pour son projet. Passé ce cap, c'est la marque danoise qui a pris en main la conception, le marketing puis la mise en vente du produit. "Normalement ce sera cette année, comme c'est les 25 ans de la série ça serait bien, mais ça n'est pas moi qui gère", explique le "fan designer". Pour sa contribution, Aymeric Fievet touchera 1% du montant des ventes. "A la base je ne fais pas ça pour ça, même si ça peut aider. C'est plus par passion et pour voir mes enfants jouer avec le set que leur père a créé !"