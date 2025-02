Rouen. Spectacle pour enfants : les aventures de Salomé, 6 ans, racontées en chansons

Après la publication de l'album Le Sentier des papillons, la compagnie rouennaise des Gros ours a créé un spectacle éponyme en septembre pour mettre en scène leurs chansons originales. Il est à découvrir à l'ECFM de Canteleu.

Une journée bien remplie

Les trois musiciens, qui sont aussi les narrateurs de cette histoire en chansons, nous invitent à partager la journée d'une petite fille nommée Salomé. "Salomé a 6 ou 7 ans, elle passe la journée chez sa grand-mère et on la suit au fil de ses balades, dans le jardin puis en pleine nature", explique Olivier Jaffrès, auteur, compositeur et interprète. Les chansons brodent autour de ce fil conducteur : elles s'inspirent de la poésie du quotidien mais nous entraînent aussi dans l'imaginaire de Salomé et dans ses souvenirs.

Pour petits et grands enfants

"La frontière entre réalité et fiction est poreuse : on retrouve le bestiaire typique des contes mais beaucoup de chansons sont des instantanés. Elles décrivent la nature, les montagnes ou l'atmosphère d'une balade en canoé, ce qui rend ces chansons universelles", poursuit Olivier Jaffrès. Ce spectacle pour enfants parle de l'enfance mais parle surtout à tous. Si le spectacle commence d'ailleurs doucement, le rythme va crescendo et l'énergie se communique au public jusqu'à ce qu'il entre spontanément dans la danse.

Atmosphère intimiste

Olivier Jaffrès souhaite ici ressusciter les atmosphères de veillées autour d'un feu, "pour faire de ce spectacle une rencontre privilégiée avec le public et raconter en chansons notre histoire comme on le faisait jadis". Pour favoriser l'immersion, les trois musiciens prennent tour à tour la parole, chacun insufflant une couleur nouvelle au récit. "Sylvie Lacheray distille beaucoup de douceur et paradoxalement d'énergie quand elle joue de sa batterie. Cyrille Lacheray est plus lunaire et parfois fantaisiste." La scénographie, avec ses lumières tamisées et ses objets suspendus, favorise également cet aspect intimiste.

Pratique. Mardi 25 février à 18h à l'ECFM de Canteleu. Tarifs : 2,7 à 5,4€. Réservations au 02 35 36 95 80.