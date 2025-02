Saint-Étienne-du-Rouvray. Docteur Miracle, un bijou entre rires et fantaisie

L'opérette Docteur Miracle, produite par le Palazzeto Bru Zane, témoigne de la précocité de Georges Bizet qui signera plus tard le fameux Carmen. On y suit les aventures d'un amoureux qui s'introduit sous couverture dans la famille de sa belle. D'imposture en imposture, il parviendra à ses fins. "Le livret était imposé à Bizet qui crée cette opérette pour répondre à un concours, qu'il remportera d'ailleurs, précise le chef d'orchestre Simon Proust, qui dirige pour l'occasion l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Le style musical est à mi-chemin entre Rossini et Offenbach et si le sujet est très léger, Bizet signe néanmoins des pages exceptionnelles comme le quatuor de l'omelette dont la qualité est comparable aux plus grands opéras." Les connaisseurs s'amuseront des codes de l'opéra détournés par Georges Bizet mais l'œuvre reste très abordable : "C'est un grand vaudeville, très joyeux", promet le chef d'orchestre.

Pratique. Les 25 et 26 février à 20h30. Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tarif : 26€.