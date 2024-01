Saint-Étienne-du-Rouvray. Le Large : une pièce chorégraphique participative et un voyage imaginaire

Animée par deux danseuses et une musicienne, la pièce chorégraphique propose aux participants d'explorer et de parcourir un espace inspiré par le monde aquatique et tropical. Conçu pour une jauge réduite, ce spectacle invite les spectateurs à devenir acteurs. Tous, parents et enfants, rejoignent le plateau pour se prêter à un parcours, à des expériences sensorielles pour mieux libérer les corps et l'imaginaire. Dans ce but, les enfants incarnent par exemple des animaux marins et réinventent leurs mouvements. Alternant action collective puis temps calmes d'observation, cette pièce offre un véritable cheminement poétique. A l'aide de jeux de lumières, de mélodies et de sons inspirés par la nature, et d'une scénographie colorée, les danseuses parviennent, l'air de rien, à concevoir une chorégraphie collective réalisée dans le plaisir, dans le jeu et dans la bienveillance.

Pratique. Samedi 20 janvier à 11h au Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. 5€. lerivegauche76.fr