En attendant Godot, c'est ce soir à Saint-Etienne-du-Rouvray

"Ce texte m’interpelle car il parle de dignité avec un bel humour et beaucoup d’intelligence, précise Jean. Il sait toucher et émouvoir." Écrite en 1954, la pièce de Beckett dans laquelle deux vagabonds, Vladimir et Estragon, attendent la venue d’un mystérieux Godot, trouve pour Jean un écho particulier dans l’actualité : "Cette figure du vagabond dans un no man’s land est tout à fait actuelle : on peut y voir un écho avec le destin des migrants, mais à l’époque la pièce avait déjà cette dimension politique." Sous couvert du rire, cette pièce finement écrite invite à la réflexion.

Pratique. Mardi 1er décembre à 20h30. Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tarifs 10 à 20 €. Tél. 02 32 91 94 94