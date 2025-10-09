En ce moment Rude Boy RIHANNA
[En images] Fête du ventre. Les spécialités rouennaises en cinq services

Loisir. A Rouen, la Fête du ventre approchant, Tendance Ouest vous propose un menu de cinq spécialités rouennaises à déguster avec les yeux.

Publié le 09/10/2025 à 14h45 - Par Alexandre Leno
[En images] Fête du ventre. Les spécialités rouennaises en cinq services
Inspiré du flan que faisait son grand-père, Christophe Cressent, Meilleur ouvrier de France, propose deux variantes du Mirliton, nature ou à la pomme. Le boulanger rouennais travaille la recette depuis maintenant 10 ans.

Comme chaque année à l'arrivée de l'automne, la Fête du ventre s'installe dans les quartiers de Rouen (11 et 12 octobre). Si l'événement fait la part belle aux produits normands dans leur ensemble, les spécialités locales seront évidemment au cœur de la fête à Rouen, ville "créative" selon l'Unesco en matière de gastronomie.

Salé et sucré en cinq plats

Le canard à presse ou canard au sang reste le plat phare de la ville de Rouen. Inventé à Duclair à la fin du XIXe siècle, le canard à la rouennaise est connu à travers le monde et répond à un rituel très codifié.

4. Le canard à la presse Le canard à la presse doit être servi par un maître canardier (ici Thomas Marguerite, gérant de la Couronne à Rouen). La presse sert à concasser la carcasse du canard pour en extraire le sang qui compose la sauce.4. Le canard à la presse Le canard à la presse doit être servi par un maître canardier (ici Thomas Marguerite, gérant de la Couronne à Rouen). La presse sert à concasser la carcasse du canard pour en extraire le sang qui compose la sauce.

Tout aussi traditionnel, le Mirliton de Rouen est une tartelette très gourmande à base d'amandes. Nature ou à la pomme, le boulanger rouennais Christophe Cressent en a fait sa spécialité depuis 10 ans. Autre délice, le Douillon d'Elbeuf, recette d'antan oubliée, a été relancé dernièrement par deux boulangeries à l'initiative de l'office de tourisme. Il s'agit d'une pomme cuite entourée d'une pâte feuilletée.

Pâtisserie à base de pomme cuite et pâte feuilletée, le Douillon d'Elbeuf a été relancé il y a 6 ans à l'initiative de la boulangerie Delamare à Elbeuf. La boulangerie de la Gare à Saint-Aubin-lès-Elbeuf propose aussi la spécialité.Pâtisserie à base de pomme cuite et pâte feuilletée, le Douillon d'Elbeuf a été relancé il y a 6 ans à l'initiative de la boulangerie Delamare à Elbeuf. La boulangerie de la Gare à Saint-Aubin-lès-Elbeuf propose aussi la spécialité.

Côté salé, poêlée, au four, en cassolette et même en carpaccio, la Saint-Jacques est un incontournable de Normandie. Elle arrive à l'automne au même moment que la Fête du ventre.

Spécialité avant tout normande, elle fait partie des classiques de la restauration à Rouen. Elle est notamment pêchée en Baie de Seine à quelques kilomètres de là, dans l'un des plus grands gisements d'Europe pour la coquille.Spécialité avant tout normande, elle fait partie des classiques de la restauration à Rouen. Elle est notamment pêchée en Baie de Seine à quelques kilomètres de là, dans l'un des plus grands gisements d'Europe pour la coquille.

Enfin le sucre de pomme est une confiserie typique de la région rouennaise issue d'une fabrication artisanale. La production est assurée par Les Confiseurs de Notre-Dame-de-Bondeville.

Un peu comme le sucre d'orge, le sucre de pomme est une confiserie sous forme de bâtonnet. Il est confectionné et emballé à Notre-Dame-de-Bondeville au nord de Rouen au sein d'une ancienne usine de filature de coton.Un peu comme le sucre d'orge, le sucre de pomme est une confiserie sous forme de bâtonnet. Il est confectionné et emballé à Notre-Dame-de-Bondeville au nord de Rouen au sein d'une ancienne usine de filature de coton.

