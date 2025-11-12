Podcast. Le Valognais Anthony Delaplace se reconvertit après sa carrière en cyclisme : "La cuisine est ma deuxième passion"

Le nouvel invité du mercredi de Tendance Ouest dans la Manche est Anthony Delaplace. Le coureur cycliste de 36 ans, né à Valognes, vient de ranger le vélo après 16 ans de carrière au plus haut niveau chez Sojasun, puis notamment Arkéa BNB hôtel. Il a couru sa dernière course le 11 octobre sur le Tour de Vendée. De son passage en professionnel à sa retraite en passant par les émotions qu'il a pu avoir sur l'un de ses neuf Tour de France, le coureur se raconte. Il évoque aussi sa nouvelle vie : en formation en cuisine pour espérer ouvrir un jour un établissement.

Ecoutez la carrière impressionnante d'Anthony Delaplace et l'avenir qu'il prépare.