En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Podcast. Le Valognais Anthony Delaplace se reconvertit après sa carrière en cyclisme : "La cuisine est ma deuxième passion"

Sport. Retraité des pelotons depuis le 11 octobre et le Tour de Vendée, le Valognais Anthony Delaplace revient avec Tendance Ouest sur sa carrière cycliste et sa reconversion, mercredi 12 novembre.

Publié le 12/11/2025 à 16h10 - Par Thibault Lecoq
Podcast. Le Valognais Anthony Delaplace se reconvertit après sa carrière en cyclisme : "La cuisine est ma deuxième passion"
Après sa carrière de coureur cycliste, le Manchois Anthony Delaplace se lance dans une carrière dans la cuisine. Il raconte son parcours sur Tendance Ouest. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le nouvel invité du mercredi de Tendance Ouest dans la Manche est Anthony Delaplace. Le coureur cycliste de 36 ans, né à Valognes, vient de ranger le vélo après 16 ans de carrière au plus haut niveau chez Sojasun, puis notamment Arkéa BNB hôtel. Il a couru sa dernière course le 11 octobre sur le Tour de Vendée. De son passage en professionnel à sa retraite en passant par les émotions qu'il a pu avoir sur l'un de ses neuf Tour de France, le coureur se raconte. Il évoque aussi sa nouvelle vie : en formation en cuisine pour espérer ouvrir un jour un établissement.

Ecoutez la carrière impressionnante d'Anthony Delaplace et l'avenir qu'il prépare.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Podcast. Le Valognais Anthony Delaplace se reconvertit après sa carrière en cyclisme : "La cuisine est ma deuxième passion"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple