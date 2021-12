Marigny. Cyclisme : c'est parti pour le 37e Duo Normand de Marigny !

Le Duo Normand fait parti du patrimoine sportif normand. Ce week-end aura lieu la 37e édition de ce contre-la-montre en duo désormais unique en son genre en Europe. "Ce qui rend le Duo Normand unique, c'est que professionnels et amateurs font exactement le même tracé" raconte Adèle Hommet Lelièvre, la présidente du Duo Normand. Du côté des pros justement, à l'instar d'Anthony Delaplace (Fortunéo-Samsic) vainqueur en 2017, cela permet de retrouver des valeurs de partages et de simplicité : "une bonne partie du public sont des coureurs ou des anciens coureurs, ils sont donc conscients de l'effort qu'est en train d'être réalisé par les coureurs. Faire plus d'une heure de vélo à cette vitesse c'est phénoménale, on sent beaucoup de respect".

Parcours tout nouveau, temps impronosticables !

Et au delà des amateurs et des pros sur les vélos traditionnels, les vélos couchés qui partiront peu avant midi auront droit à tous les regards également, ces fusées qui jouent sur les mêmes temps finaux que les meilleurs, au scratch. En cette année 2018, le parcours change totalement de physionomie, quatre kilomètres de moins environ, mais un déroulé qui établira certes un nouveau temps de référence, mais un temps dont on ne sait, avec les conditions climatiques, ce qu'il sera.

Ce parcours, un des participants en vélo-couché, Geoffroy Lelièvre, en développe ses caractéristiques :

Geoffroy Lelièvre, Duo Normand Impossible de lire le son.

Rendez-vous tout ce dimanche 23 septembre à Marigny (Manche) pour la 37e édition du Duo Normand.