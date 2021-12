Marigny. Cyclisme : Le Danemark règne sur le 37e Duo Normand de Marigny

Qu'ils soient amateurs, jeunes, vétérans, non licenciés, départementaux ou 1ere et 2e catégorie, tous les coureurs du 37e Duo Normand ont tous subit les affres de la météo venteuse et énormément pluvieuse qui enveloppait toute la région, ce dimanche 23 septembre. Il n'y a guère que les 13 équipes professionnelles, dernières à prendre le départ en fin d'après-midi, à avoir été un peu épargnées.

C'est d'ailleurs dans ses 13 dernières formations à s'élancer sur les 50.8 km du nouveau circuit de Marigny que l'ont a trouvé le futur podium. Et c'est le Danemark qui a régné en maître sur l'épreuve avec un doublé gagnant : Martin Madsen et Rasmus Quadde (Coloquick) l'ont emporté en 1 heure, 1 minute et 55 secondes devant leurs compatriotes de l'équipe Coloquick qui terminent l'épreuve en 1h02'38'' Le podium est complété par le Duo de l'équipe française FDJ : Jérémy Roy/Bruno Armiral qui bouclent le parcours en 1h02'47''. Le Manchois Anthony Delaplace et son compère Pierre-Luc Perichon (Fortunéo Samsic) s'adjugent la 4e place en 1h04'.

Adèle Hommet-Lelièvre, présidente de l'organisation, tire le bilan de cette 37e édition, première du nom sur le nouveau circuit et se projette déjà sur l'édition 2019 :

Le bilan du Duo Normand 2018 par Adèle Hommet-Lelièvre Impossible de lire le son.

Retrouvez tous les résultats par catégories sur www.duonormand.com