Marigny. Un nouveau tracé pour le 37ème Duo Normand

Ils seront 800 à s'élancer à Marigny ce dimanche 23 septembre 2018 à partir de 8h30. 400 équipes de deux cyclistes sur un parcours d'environ 50 kilomètres, le Duo Normand reprend la route dans la Manche près de Saint-Lô.

Les tenants du titre, Anthony Delaplace et Pierre-Luc Perichon seront une nouvelle fois présents pour défendre leur victoire acquise l'an passé.

Adèle Hommet Lelièvre, Présidente du Duo Normand, au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Pour cette nouvelle édition, ils sont plus de 150 bénévoles et 50 partenaires à apporter un soutien humain, financier ou matériel. Adèle Hommet Lelièvre précise même : "on a parfois trois voire quatre générations qui se côtoient sur le Duo Normand". À quelques jours de la course, cette dernière rappelle également aux coureurs qu'il y a des travaux actuellement sur le circuit et ce jusqu'à vendredi. Les participants sont donc invités à être très vigilants lors de leur sortie de reconnaissance.

Retrouvez toutes les informations (parcours, accès, ordre de passage des coureurs...) sur le site internet de l'événement : www.duonormand.com