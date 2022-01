Marigny. Duo Normand : cycliste tué dans la Manche, le conducteur condamné

Un homme âgé de 28 ans, habitant l'île Anglo-Normande de Guernesey, a été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances (Manche) pour homicide involontaire, à un an de prison avec sursis et l'interdiction de conduire sur le territoire français pendant un an.

La voiture percute violemment le cycliste engagé dans le sprint final

Au cours de la course cycliste "Le Duo Normand", le 25 septembre 2016 à Marigny (Manche), le prévenu au volant d'une voiture suiveuse doublait deux cyclistes handisports. Il n'a pas vu les deux coureurs qui arrivaient dans le sens inverse. Les deux cyclistes étaient lancés dans le sprint final à 200 mètres de l'arrivée. Sa voiture a percuté l'un d'eux, qui a été violemment projeté avant de retomber lourdement sur la chaussée. Le cycliste, un Britannique âgé de 61 ans était décédé sur place,

Pour le procureur : " un choix impossible "

À la barre, le prévenu qui devait participer aux épreuves quelques heures plus tard, exprime ses regrets. Le procureur estime " qu'il était soumis à un choix impossible, soit, il percutait ceux qui arrivaient en face, soit il se rabattait sur ceux qu'il était en train de doubler ".