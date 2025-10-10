En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Gastronomie. Battle des chefs à Rouen à table : "La créativité des chefs est impressionnante"

Loisir. Animée par le Chef Damien, la battle des chefs, ouverte à chacun, est désormais un événement phare de l'événement.

Publié le 10/10/2025 à 09h00
Gastronomie. Battle des chefs à Rouen à table : "La créativité des chefs est impressionnante"
Chef Damien, professeur et blogueur, est coutumier des battles de chefs : une façon originalede promouvoir les produits du terroir normand et d'encourager la créativité ! - Singuliers pluriel

Pour la 2e année consécutive, le Chef Damien orchestre la battle des chefs à Rouen à Table, le 11 octobre.

En quoi consiste la battle des chefs ?

"Il s'agira de mettre en compétition des chefs internationaux des villes créatives Unesco. Cette année, quatre duels se succèdent. C'est une joute culinaire amicale. Les chefs découvrent un panier d'ingrédients normands et doivent, en seulement 30 minutes, faire une recette. C'est amusant de voir comment chacun se démarque rapidement, comment leur culture culinaire vient influencer leurs choix ! Les chefs ont du métier et leur créativité est toujours impressionnante."

Comment orchestrez-vous l'événement ?

"Je serai le maître du temps, mais j'anime surtout ces duels en commentant en live les recettes en train de se faire. Une caméra filme en gros plan les images qui sont retransmises sur écran géant de manière que les 200 personnes du public puissent bien comprendre les étapes de préparation. Mon rôle consiste à démocratiser la cuisine des chefs, à décoder le geste technique et à donner envie aux spectateurs de sublimer les produits du terroir."

Comment sont jugées les créations ?

"Le jury est toujours composé de professionnels confirmés : chefs ou critiques gastronomiques. Le critère principal reste le goût bien sûr, mais la présentation, la technique, l'assaisonnement et la cuisson comptent aussi. La préparation est suivie d'une dégustation par les membres du jury et par le public."

Comment se déroule ce rendez-vous ?

"Après la battle des chefs, des chefs locaux viendront faire des démonstrations culinaires à base de produits locaux. Je présenterai chacun des chefs pendant leur démonstration. Puis la rencontre s'achèvera avec une création d'un mocktail de ma composition avec la marque Nécense : des sodas solides sans chimie et écoresponsables. Au cours de Rouen à table, je proposerai d'ailleurs deux ateliers de fabrication de ce type de boisson."

Pratique. Le 11 octobre, 14h-19h30. Sous chapiteau, place de la cathédrale. Gratuit sans réservation.

Gastronomie. Battle des chefs à Rouen à table : "La créativité des chefs est impressionnante"
