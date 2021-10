Caen. Plus de six millions de Français boivent une eau contaminée au tritium

6,4 millions de Français boivent une eau contaminée au tritium. Voilà le bilan publié mercredi 17 juillet 2019 par l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO), basée à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) près de Caen. Selon des données fournies par le Ministère de la santé sur les années 2016 et 2017, 268 communes en France sont concernées par la présence de cet hydrogène radioactif rejeté par les installations nucléaires dans l'eau potable.

Une mise en alerte

L'ACRO a pu définir quatre zones particulièrement touchées sur le territoire: le long de la Seine, au départ de Nogent-sur-Seine à l'île de France (4 millions de personnes), le long de la Vienne et de la Loire où des installations nucléaires cheminent (Belleville, Dampierre, St-Laurent, Chinon et Civaux) mais aussi autour des centres de Valduc, au nord-ouest de Dijon et de Saclay.

Les zones touchées par cette contamination de l'eau potable. - capture d'écran ACRO

Cette analyse a également mis en évidence qu'aucune valeur ne dépasse le critère de qualité fixé à 100 Bq/L (Becquerel par litre), instauré par les autorités sanitaires. Les liquides rejetés en mer ou en rivière à Paluel et Penly en Seine-Maritime par exemple, sont respectivement de 52,8 TBq et 50,1 TBq. Mais le laboratoire veut rester vigilant.

Il indique que "le tritium est un "lanceur d'alerte" : en cas d'accident grave sur une des centrales nucléaires sur la Seine, la Vienne ou la Loire, il n'y aura pas que du tritium rejeté et ce sont des millions de personnes qui risquent d'être privées d'eau potable".

