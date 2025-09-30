Hérouville-Saint-Clair. Les Laboratoires Gilbert ouvrent un site de production pharmaceutique

Les travaux ont démarré en mars dernier. A Hérouville-Saint-Clair, sur l'avenue de Cambridge, les Laboratoires Gilbert créent un nouveau site de production, juste à côté de celui inauguré en 2020. D'une superficie de 3 500m² répartis sur deux niveaux, ce bâtiment va accueillir une nouvelle unité de production qui comprendra quatre lignes de conditionnement, "dont une nouvelle ligne spray à haute cadence, dédiée à la fabrication de sprays d'eau de mer en valve poche", expliquent les spécialistes de l'activité pharmaceutique et cosmétique.

La livraison de ce bâtiment est prévue à la fin de l'année et sa mise en service sera progressive courant 2026. A terme, cette extension va "renforcer la capacité de production et répondre plus efficacement à la demande croissante des marchés, en France comme à l'international".