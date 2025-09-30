En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Hérouville-Saint-Clair. Les Laboratoires Gilbert ouvrent un site de production pharmaceutique

Santé. A Hérouville-Saint-Clair, les Laboratoires Gilbert installent leur nouveau site de production pharmaceutique. La mise en service est attendue courant 2026.

Publié le 30/09/2025 à 10h33 - Par Jimmy Joubert
Le nouveau bâtiment des Laboratoires Gilbert devrait être livré fin 2025. Sa mise en service est prévue courant 2026. - Laboratoires Gilbert

Les travaux ont démarré en mars dernier. A Hérouville-Saint-Clair, sur l'avenue de Cambridge, les Laboratoires Gilbert créent un nouveau site de production, juste à côté de celui inauguré en 2020. D'une superficie de 3 500m² répartis sur deux niveaux, ce bâtiment va accueillir une nouvelle unité de production qui comprendra quatre lignes de conditionnement, "dont une nouvelle ligne spray à haute cadence, dédiée à la fabrication de sprays d'eau de mer en valve poche", expliquent les spécialistes de l'activité pharmaceutique et cosmétique.

La livraison de ce bâtiment est prévue à la fin de l'année et sa mise en service sera progressive courant 2026. A terme, cette extension va "renforcer la capacité de production et répondre plus efficacement à la demande croissante des marchés, en France comme à l'international".

