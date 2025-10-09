En ce moment SAVE ME REMY ZERO
Economie. Ludivine Leconte vient d'ouvrirson magasin ambulant dans un ancien bus de l'armée américaine.

Publié le 09/10/2025 à 08h45
[Photos] Près de Rouen. Elle transforme un bus de l'armée américaine en magasin ambulant
Ce bus de l'armée américaine date de 1953. Ludivine Leconte l'a rénové et aménagé pour le transformer en boutique.

Avec son jaune pétant, on ne peut pas le rater. Aux Halles d'Isneauville, où il est stationné, ce bus américain suscite la curiosité. Enfants, parents et grands-parents y viennent pour "prendre des photos, s'installer au volant, poser des questions. Je suis super bien accueillie", sourit Ludivine Leconte, propriétaire de ce bus qu'elle a transformé en boutique de prêt-à-porter baptisée Madame la marchande.

Avant de le posséder, Ludivine Leconte était déjà marchande ambulante devant les Halles d'Isneauville. Le projet s'est construit après leur retour de Saint-Martin aux Antilles où son mari, Teddy Niglo, musicien, se rend tous les ans pour le travail. "Là-bas, tous les enfants vont à l'école avec ce style de bus", explique-t-elle. L'idée était d'en trouver un pour en faire une boutique "où je n'ai pas besoin de déballer et remballer tous les jours sous n'importe quel temps", ajoute-t-elle.

Dedans, on peut y retrouver du prêt-à-porter : des bijoux, des sacs, des chapeaux, des ceintures et des vêtements.

Une pièce de collection

Ce bus servait à l'armée américaine. Dès son arrivée en France dans les années 1950, il transportait les soldats américains présents dans le pays : "Il y a encore écrit Air Force dessus", sourit la propriétaire des lieux. Dès lors que les bases militaires américaines ont été fermées, il a été exposé dans un musée. Il y a 20 ans, un couple l'avait racheté et avait "importé de la peinture des Etats-Unis pour lui redonner ce jaune vif", affirme Ludivine Leconte. Elle et son mari ont passé une audition car "d'autres personnes voulaient l'acheter plus cher que nous mais c'est notre histoire qui a plu à Alain et Marise, les anciens propriétaires", sourit la commerçante.

L'ancien propriétaire de ce school bus avait importé de la peinture jaune des Etats-Unis pour lui donner une seconde jeunesse.

Si elle le veut, Ludivine Leconte peut se déplacer au volant de son "engin" pour des événements, des soirées ou si elle ne rencontre plus la clientèle de ses débuts. "C'est la liberté", conclut-elle enthousiaste.

Madame la marchande

A Isneauville, en Normandie, Ludivine Leconte et son mari Teddy Niglo ont transformé un authentique bus scolaire américain en boutique de prêt-à-porter ambulante.

Un projet en duo

Le couple a acheté ce bus en juin 2025. Ludivine Leconte et Teddy Niglo l'ont fait réviser à Bordeaux avant de le ramener vers la Normandie. C'est Teddy qui a effectué les travaux intérieurs du bus, et c'est Ludivine Leconte qui s'est chargée de la décoration.

L'expertise de Ludivine Leconte

Avec 20 ans d'expérience dans le monde de la mode, en tant qu'employée ou à la tête de ses boutiques, Ludivine Leconte explique qu'elle aime toujours autant "accueillir, conseiller, vendre et jouer à la marchande". Dans sa boutique de prêt-à-porter, le client peut retrouver des bijoux, des sacs, des chapeaux, des ceintures et des vêtements.

Les horaires

Les horaires du bus ne sont pas encore définitivement fixés mais pour l'instant Ludivine Leconte compte ouvrir du mercredi au samedi de 10h à 19h30 et le dimanche matin. Pour plus d'informations il est possible d'aller sur son Instagram : lulumadamelamarchande.

Galerie photos
Dedans, on peut y retrouver du prêt-à-porter : des bijoux, des sacs, des chapeaux, des ceintures et des vêtements. L'ancien propriétaire de ce school bus avait importé de la peinture jaune des Etats-Unis pour lui donner une seconde jeunesse.

