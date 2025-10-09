En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Football. L'AG Caen défie le Stade Malherbe : "Il y a toujours un espoir, même infime"

Sport. Vendredi 10 octobre, l'AG Caen recevra, sur la pelouse de Venoix, le SM Caen. Un match de gala pour le club amateur, qui défie l'équipe phare de la région à l'occasion du 5e tour de la Coupe de France. Mais les outsiders comptent mettre toutes les chances de leur côté pour connaître le tour suivant.

Publié le 09/10/2025 à 10h30 - Par Lilian Fermin
Félix Legras, le manager général de l'AG Caen, croit en les chances de son équipe, opposée au Stade Malherbe Caen le 10 octobre, en Coupe de France.

Une chose est sûre, au moins un club caennais se qualifiera pour le 6e tour de la Coupe de France. Si la MOS, le Chemin Vert et l'ASPTT ont eu une fortune diverse lors du tirage au sort, l'Avant-Garde caennaise a eu la joie d'hériter du Stade Malherbe Caen, qu'elle reçoit vendredi 10 octobre sur la pelouse de Venoix. "Jouer ce match, c'est une chance pour un club amateur comme le nôtre", salive Félix Legras, manager général de la formation, et entraîneur principal de l'équipe fanion. Pourtant, l'AG Caen, équipe de R1, est passée tout près de la correction au tour précédent.

Des frissons contre une D1

Après avoir disposé de Muance (R2) 2-0 lors de son entrée en lice, la formation caennaise s'est retrouvée opposée à Bréhal au tour suivant, équipe de niveau district. "On est passé aux tirs au but, on aurait pu se faire éliminer, avoue le coach. On est passé par la petite porte, mais c'est la fameuse magie de la Coupe de France. Les joueurs arrivent à se sublimer contre des équipes supérieures sur le papier. C'est l'objectif qu'on va se fixer contre le SM Caen."

"Chaque année, des amateurs sortent des professionnels"

Pourtant, Félix Legras sait qu'il n'a pas toutes les cartes en main. S'il peut influer sur la façon dont ses joueurs vont aborder la rencontre, les stimuler mentalement, et proposer des parades tactiques, "il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser", regrette-t-il. "Si le Stade Malherbe livre une prestation d'une équipe de haut de tableau de National 1, ce sera dur de rivaliser. Intrinsèquement, c'est une équipe supérieure à la nôtre. Mais chaque année, des amateurs sortent des professionnels. Notre objectif, c'est de se donner les moyens de réaliser l'exploit."

Félix Legras

Alors il faut compter sur des joueurs du SM Caen suffisant face à un adversaire d'un calibre inférieur, lors d'une rencontre qui se déroulera là où ils ont plutôt l'habitude de s'entraîner. "Je sais qu'il y aura une mise en éveil de Maxime d'Ornano, leur coach", prévient Félix Legras. "Je ne doute pas qu'il va respecter la compétition et l'AG Caen."

L'ancien goleador malherbiste en tant qu'adjoint

Sachant pertinemment qu'il n'aura aucun mal à motiver ses troupes, le coach de l'Avant-Garde pourra compter sur les conseils de son adjoint, l'ancien buteur des Rouge et Bleu Sébastien Mazure. "On a aussi beaucoup de joueurs dans l'effectif qui sont passés par le centre de formation du Stade Malherbe, qui ont eu l'ambition de rejoindre l'équipe première." A eux d'avoir un esprit revanchard.

Compétiteur, Félix Legras maintient "qu'il y a toujours un espoir, même infime". Cependant, il souhaite une chose, que ses gars "se donnent les moyens de gagner." Car à la fin, victoire ou pas, le plus important sera "de rendre fiers ceux qui travaillent pour le club, l'ensemble des licenciés". Et puis "si c'est ponctué par une victoire, c'est la cerise sur le gâteau".

Football. L'AG Caen défie le Stade Malherbe : "Il y a toujours un espoir, même infime"
