Football. 8e tour de la Coupe de France : quels résultats pour les sept clubs normands encore en lice ?

Samedi 9 et dimanche 10 décembre, sept clubs de la région ont disputé le 8e tour de la Coupe de France : quatre du Calvados (SM Caen, AG Caen, JS Douvres et AS Villers-Houlgate) et trois de Seine-Maritime (FC Dieppe, FC Rouen et QRM).

Samedi 9 décembre

• JS Douvres (R2) - Châteauroux (National) : 1-5

• QRM (L2) - Dijon (National) : 3-1

• Calais (R1) - SM Caen (L2) : 1-4

• FC Dieppe (N3) - Paotred Dispount (N3) : 2-0

• GSI Pontivy (N3) - FC Rouen (National) : 0-1

• AG Caen (N3) - EA Guingamp (L2) : 0-1

Dimanche 10 décembre

• AS Villers-Houlgate (N3) - Racing Club de France (N2) : 1-3