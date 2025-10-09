Caen. Incendie dans un foyer de jeunes travailleurs, une personne en urgence absolue

Les pompiers du Calvados sont intervenus pour un incendie dans un foyer de jeunes travailleurs, rue du Père Sanson à Caen, mercredi 8 octobre peu avant 23h. Le feu a pris dans l'une des chambres de l'établissement. Le jeune de 19 ans qui se trouvait à l'intérieur a été blessé. Il a été transporté médicalisé vers le CHU de Caen en urgence absolue.

56 personnes évacuées

Le feu a été éteint à l'aide d'une lance à incendie. 56 personnes ont été évacuées le temps de l'intervention des secours. Elles ont pu regagner leur logement dans la nuit. L'intervention a mobilisé 23 sapeurs-pompiers.