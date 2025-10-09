En ce moment SAVE ME REMY ZERO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Incendie dans un foyer de jeunes travailleurs, une personne en urgence absolue

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans la chambre d'un foyer pour jeunes travailleurs à Caen, mercredi 8 octobre. 56 personnes ont été évacuées. Un jeune de 19 ans a été transporté en urgence absolue vers le CHU.

Publié le 09/10/2025 à 08h42 - Par Gilles Anthoine
Caen. Incendie dans un foyer de jeunes travailleurs, une personne en urgence absolue
Un jeune de 19 ans en urgence absolue après l'incendie de sa chambre dans le foyer Sanson. - Google Street View

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les pompiers du Calvados sont intervenus pour un incendie dans un foyer de jeunes travailleurs, rue du Père Sanson à Caen, mercredi 8 octobre peu avant 23h. Le feu a pris dans l'une des chambres de l'établissement. Le jeune de 19 ans qui se trouvait à l'intérieur a été blessé. Il a été transporté médicalisé vers le CHU de Caen en urgence absolue.

A lire aussi. Seine-Maritime. Un homme de 79 ans retrouvé mort au pied du pont de Brotonne

56 personnes évacuées

Le feu a été éteint à l'aide d'une lance à incendie. 56 personnes ont été évacuées le temps de l'intervention des secours. Elles ont pu regagner leur logement dans la nuit. L'intervention a mobilisé 23 sapeurs-pompiers.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Incendie dans un foyer de jeunes travailleurs, une personne en urgence absolue
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple