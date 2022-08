Le Mont-Saint-Michel. Ils enchaînent triathlons et paratriathlons pour battre le record du monde

C'est un projet hors norme que tentent ces sportifs autour du Mont-Saint-Michel. Une vingtaine de Bretons de Saint-Malo enchaînent les triathlons et paratriathlons depuis dimanche 28 août et jusqu'au mardi 30 août au moins, et plus si possible, pour aller battre le record du monde d'enchaînement de triathlons. Au total, 113 km par jour, en nage, en courant ou à vélo, ou bien en handbike ou en fauteuil. Parmi les athlètes, des personnes handicapées, dont le porteur du projet, Géraud Paillot, atteint de scléroses en plaques, et d'autres valides. La partie cycliste arrive au Mont-Saint-Michel. Ce projet a pour but de sensibiliser à la place du handicap dans la société, parler de la sclérose en plaques et créer plus de liens entre handicapées et valides.