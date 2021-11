Marathon. Marathon du Mont Saint Michel : "Avec le sport, le Mont est dans la modernité" 

Le Mont-Saint-Michel deviendrait-il le nouveau plus grand stade de la Manche ? Pas impossible ! En tout cas, et à l'image de Xavier Bailly, administrateur du Mont, la Merveille s'ouvre de plus en plus aux sportifs.

Après le Tour de France, par deux fois en 3 ans, le Marathon du Mont-Saint-Michel, du haut de ses 20 ans et désormais emmené par Amauray Sports Organisation, met lui aussi le Mont-Saint-Michel au coeur de son événement, avec notamment l'arrivée du Trail de l'Archange, au sommet du rocher.

Après le cultuel et le culturel, le Mont-Saint-Michel est désormais sportif, comme nous l'a confié Xavier Bailly :

Mont-Saint-Michel : Xavier Bailly avant le 20e marathon du Mont Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Marathon du Mont-Saint-Michel : 42.195 km de souffrance, une arrivée au paradis

Grandes Marées: le Mont-Saint-Michel redevient une île [DIRECT VIDÉO]

Tendance sports [REPLAY] : Maintien miraculeux pour Caen et Marathon du Mont-Saint-Michel au coeur d'un menu XXL

Mucoviscidose: des exploits sportifs pour défier la maladie

Le marathon de Bamiyan, une affaire de femmes et de liberté au pays des Bouddhas