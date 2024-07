Près de Rouen. Jardins en éveil : le festival printanier de l'abbaye Saint-Georges de Boscherville

Le festival Jardins en éveil fête sa 3e édition, samedi 6 et dimanche 7 avril. Marie-Laure Sucré, directrice des jardins de l'abbaye et programmatrice de l'événement, nous le présente sous ses différents angles.

Quel est le but du festival ?

"Le festival s'adresse à tous les amoureux des jardins, amateurs ou connaisseurs. Grâce à la présence de très nombreux pépiniéristes, essentiellement producteurs, on peut s'y procurer de nombreuses variétés de plantes. Chaque année, nous enrichissons notre sélection et, même si l'accent est mis sur les pépiniéristes locaux, il nous importe de proposer aussi des plantes plus rares : orchidées de prestige, plantes aquatiques, citronniers orangers, graines potagères et aromatiques ou sedum. Ce festival a aussi pour vocation d'offrir des conseils de jardinage et d'aider les visiteurs à aménager leur jardin en achetant sur place décorations, mobiliers de jardin ou encore abris pour les animaux du jardin."

Quel est le thème de cette édition ?

"Le thème choisi est 'prenez-en de la graine'. Il vient faire écho à l'ancienne vocation vivrière du jardin de l'abbaye. En tant que jardin patrimonial, nous nous attachons à le faire revivre, notamment en cultivant cette année des céréales anciennes, orge ou avoine. De nombreuses animations seront proposées sur ce thème : exposition de photos macroscopiques de Thierry Ardouin, conférence sur les semences paysannes ou encore atelier de composition florale."

Quelles commodités sont prévues ?

"Nous facilitons les achats des visiteurs en leur mettant à disposition des brouettes et un dépose-minute. Une navette permet aussi de relier le parking aux jardins. Tout est fait pour leur assurer une visite confortable : un village gourmand permet de se restaurer sur place, il y a des jeux en bois pour les enfants et de très nombreux stands pour se procurer des produits gourmands locaux. Enfin, le festival est animé par une troupe musicale en déambulation qui contribue à faire de l'événement un moment convivial !"

Pratique. De 10 à 18h. Abbaye Saint-Georges de Boscherville. 0 à 4,50€. jardinsdelabbayesaintgeorges.fr.