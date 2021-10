A la découverte des plaisirs verts

Le jardin des Plantes de Rouen ouvre ses portes le samedi 28 et dimanche 29 mai pour recevoir la 3e édition du festival Graines de Jardin organisé par la CREA. Les passionnés de nature, de jardinage mais aussi les gourmands trouveront certainement leur bonheur, le thème choisi cette année étant “des goûts et des couleurs”. Organisé en partenariat avec les villes de Rouen, Grand-Quevilly, Franqueville-St-Pierre et Canteleu, les visiteurs en auront plein les papilles avec un marché bio, des conseils sur des recettes à base de plantes et fleurs comestibles, des stands sur les légumes anciens et plantes aromatiques.

Au programme, plus d’une quarantaine d’exposants professionnels du jardinage et du monde végétal, des ateliers de jardinage, une bourse aux plantes et un vide jardin, un marché alimentaire bio, des visites commentées des serres et vergers. De nombreux artistes seront là pour animer le jardin des plantes durant tout ce week-end. Les invités d’honneur seront la biodiversitéet la préservation de la nature.



Pratique. Festival Graines de Jardin, les 28 et 29 mai, Jardin des Plantes de Rouen. Accès libre de 10h à 20h.

(Photo : la Crea)