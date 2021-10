Les rois de l’impro sont à Rouen

Déjà cinq années d’existence pour le festival, enfin plutôt pour le Steac’tival qui a lieu ces vendredi 13 et samedi 14 mai. La Maison de l’université accueille durant ces deux jours plus de 400 personnes pour assister à une programmation riche en fous rires et en surprises.

Organisé par la troupe d’improvisation Normande dixit STEAC FRIT, le festival est l’occasion d’inviter plusieurs troupes de la France entière, voire d’Europe. L’improvisation théâtrale sera la reine de la soirée. Sont invités, cette année, les équipes Les Criquets de Nimes, l’Improcia de Chablais (Suisse) et La Licoeur de Bordeaux



Pratique. Steac’tival, Maison de l’université de Mont Saint-Aignan. Vendredi 13 mai, 20h30, “Steac Mix” ; 22h30, “Steac Survival”. Samedi 14 mai, de 18h à 19h15, “Steac pour un Champion” ; 20h30, “Teac Davis” ; 22h30, “Steac Tonic”. Tarif plein : 3€, TR : 1€. Infos et réservations : www.steacfrit.com, tél. 02 32 76 92 00.