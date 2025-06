Météo. Conséquences de l'alerte orage, la première soirée du festival Archéo Jazz est annulée ce mercredi

Déception pour les fans. Mais c'est bien sûr le principe de précaution qui prévaut.

En raison de la vigilance orange émise par Météo France pour des risques d'orages violents sur la Seine-Maritime pour mercredi 25 juin, la première soirée du festival Archéo Jazz a Blainville-Crevon près de Rouen est annulée. Un arrêté municipal interdit d'ouvrir le site.

Keziah Jones et Eagle-Eye Cherry annulés

"Les soirées des 26, 27 et 28 juin sont bien maintenues", précise l'organisation, qui indique que son objectif est de "garantir la sécurité des festivaliers, bénévoles, techniciens, partenaires et artistes présents".

Les concerts de l'icône de la funk et du blues, Keziah Jones, et d'Eagle-Eye Cherry, figure pop-rock, sont donc annulés. Le festival communiquera dans un second temps les modalités de remboursement sur ses réseaux sociaux, son site web et par mail.

