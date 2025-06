Près de Rouen. Festival Archéo Jazz : il n'est pas trop tard pour prendre des places

Victime de son succès, le festival Archéo Jazz attend encore cette année à Blainville-Crevon un public très nombreux. "Nous avons mis les places en vente à la mi-février, explique le programmateur Louis Benet. Et, en une semaine, le concert d'Alain Souchon annonçait complet, il n'aura fallu qu'une semaine de plus pour vendre toutes les places pour le concert d'Eagle-Eye cherry", se réjouit-il, même si la première soirée du festival, mercredi 25 juin, a finalement dû être annulée à cause de la vigilance orange aux orages. Deux soirées restent encore accessibles : le concert jazz du Brad Mehldau trio le vendredi soir, avec en première partie Hugh Coltman ainsi que le concert de Peter Cincotti précédé par Barbara Pravi le samedi. "Chaque soirée à une couleur musicale bien distincte", précise Louis. Avant le concert, dès 18h tous les soirs, des groupes locaux se produisent en plein air : des concerts gratuits qui permettent aussi de profiter du site et de la buvette avant le concert payant de 21h joué sous chapiteau !

Pratique. Du 25 au 28 juin. Château de Blainville-Crevon. 37€. archeojazz.com.