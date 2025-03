Maromme. Une édition spéciale du festival D'la samba dans les épinards ce week-end

Crée par Agogô percussions, le festival D'la samba dans les épinards investit le parc Signa de Maromme tous les deux ans en juin. Pour faire patienter les festivaliers jusqu'à la prochaine édition en 2026, pour la première fois, l'association qui promeut les musiques brésiliennes propose une version condensée du festival au cours d'un week-end.

Un festival sur deux jours à Rouen et Maromme

Au programme : trois batucadas dans le centre-ville de Rouen samedi 29 mars après midi (gratuit) suivi d'un concert en scène partagée à Maromme (Espace Beaumarchais) à 19h. L'événement se prolonge ensuite en plein air, dimanche 30 mars au parc Signa avec des propositions dans l'esprit du festival : apéro pagode, initiation aux percussions, et batucadas.

Hormis le concert à Maromme samedi 29 mars, tous ces événements sont gratuits, car le festival célèbre la découverte, le partage et la convivialité. Pour ce concert, Agogô mise sur la diversité, avec deux formations amateurs issues de l'association et deux groupes professionnels et surtout un vrai mélange des styles.