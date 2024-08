Rouen. Le festival Vibrations commence samedi au Jardin des plantes

Pour les 10 ans du festival Vibrations à Rouen, du 24 au 31 août, son directeur et programmateur Fabio Hernandez nous annonce une édition riche en émotions musicales. Ce festival, qui a élu résidence dans l'orangerie du Jardin des plantes, nous offre une pause hors du temps : "Un moyen de prolonger encore les vacances", annonce Fabio Hernandez. Pour cette édition anniversaire, le programme s'organise en deux temps, privilégiant d'abord les découvertes puis s'achevant sur un best of, en réunissant des piliers du festival comme le Trio Zéphyr, Bernardo Sandoval ou encore La Maison illuminée, mais dans des propositions et des formules toujours originales et renouvelées. Le festival donne carte blanche à des artistes rouennais lors de la soirée "Gimme some folk" en formule apéro/concert, et renouvelle son bal swing final qui fait désormais partie de l'ADN du festival.

Pratique. Du 24 au 31 aout, Jardin des plantes. 0 à 14€. festivalvibrations.jimdofree.com