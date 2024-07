Rouen. Les Terrasses du jeudi,le grand rendez-vous musical de l'été

Depuis quelques années, l Les Terrasses du jeudi, festival qui anime les rues rouennaises, s'adapte aux préoccupations environnementales. "C'est avant tout un festival de proximité, rappelle Gildas Clet, le programmateur. Nous encourageons donc les mobilités douces pour nos spectateurs comme pour nos techniciens, mais nous veillons aussi à réduire nos consommations énergétiques et nos déchets." Ce festival localisé en centre-ville est très facilement desservi par les transports en commun mais c'est surtout un festival à parcourir à pied : "Les Terrasses du jeudi sont conçues comme un parcours, de place en place, de 18h30 à 23h, ce qui permet de découvrir jusqu'à huit groupes par soir." Avec des musiques du monde à l'espace du palais, de la folk place de la Calende ou du rock et du hip-hop à la place Saint-Marc, le festival offre une balade musicale pleine de surprises.

Un grand écart musical

Sur quatre jeudis, le festival accueille 30 propositions musicales : "Parmi celles-ci, des groupes de la scène nationale ou internationale et 18 groupes régionaux dont 11 rouennais", précise Gildas Clet.

Cette programmation est le fruit d'un travail de longue haleine, repérages aux Inouïs de Bourges ou aux Transmusicales de Rennes et valorisation du réseau pour les groupe locaux. "Cela nous permet de programmer aussi bien les Normands Little Bob, Foray, Huit nuits que du blues malien avec Imarhan Timbuktu, de la pop polyphonique avec Cindy Pooch ou du rock indé avec Tramhaus." Le festival s'étend sur 13 places rouennaises. "Chaque jeudi soir, nous investissons différents lieu, mais nous prenons soin d'adapter la programmation au lieu. Chaque site a son identité musicale."

Cette année, en petit plus, le festival commence le 4 juillet avec une formule inédite : le School 's out place des Emmurées. "C'est un festival dans le festival : le Kalif est coorganisateur de l'événement depuis 2013 et c'est aussi une école de musique. Nous avons donc souhaité donner l'opportunité aux élèves des écoles de musique de la métropole de se produire dans les conditions d'un vrai festival, le temps d'une soirée, et de valoriser ainsi les pratiques amateures", conclut Gildas Clet.

Pratique. Du 4 au 25 juillet à Rouen. Gratuit. terrassesdujeudi.fr