Entre Le Havre et Etretat. Mer et nature : escapade à la plage de Saint-Jouin-Bruneval

La plage de Saint-Jouin-Bruneval, avec sa baignade surveillée de 11h à 19h, est une destination appréciée des familles. Elle dispose d'un pôle nautique afin de s'initier à diverses activités comme la voile, le catamaran, le kayak ou le jet-ski, encadrées par des saisonniers. La Viking Surf School y propose aussi de s'initier aux joies de la glisse. Le site est aussi idéal pour pratiquer des activités telles que le beach-volley, la pêche à pied ou le char à voile… Mardi 12 août à 14h30, le Département y organise une sortie nature animée par Aquacaux pour découvrir la faune, la flore et les 1 000 mètres de dénivelé de la falaise.

Pratique. La sortie est gratuite, sur réservation via seinemaritime.fr