Normandy Channel Race. La Normandy Channel Race fête ses 10 ans

La Normandy Channel Race fête cette année 10 ans d'aventure. Avec son parcours varié, la course est devenue une épreuve incontournable de la catégorie Class 40. Le départ est fixé dimanche 19 mai 2019 à 15 h 30, à Caen (Calvados). Les concurrents vont parcourir près de 1000 milles, traverser la Manche, passer par la Grande Bretagne, Guernesey et l'Irlande. L'arrivée se fera également à Caen, dix jours plus tard.

Un village d'animations

Des animations rythmeront la course, à terre, quai Vendeuvre. Il sera possible de visiter des vieux gréements, mais aussi le trois-mâts Le Français. Différents stands proposeront des animations culinaires, des baptêmes nautiques en optimist, des initiations au stand-up paddle, au canoë-kayak, et du modélisme naval. Samedi 18 mai à 22 heures, un feu d'artifice célébrera le grand départ des voiliers (le 19 mai) depuis le bassin Saint-Pierre.

Du 16 au 26 mai 2019, au Bassin Saint-Pierre, Quai Vendeuvre, Caen. Plus d'infos : normandy-race.com