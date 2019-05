Normandie : le plus grand centre nautique bientôt à Ouistreham ?

Le projet trottait dans la tête de l'ancienne équipe municipale de Ouistreham (Calvados) depuis 2010. C'est finalement lorsque Romain Bail a débuté son mandat quatre ans plus tard que les démarches se sont enchaînées. Le futur centre d'activités nautiques de la ville vient remplacer l'ancienne école de voile construite en 1970 et devenue "fatiguée". Grand de 1 120 m2, soit le double de surface par rapport à celui d'avant, l'équipement verra le jour en décembre 2019. Il ne sera opérationnel qu'en mars 2020.

2,5 millions d'euros de budget

Afin de confirmer son ambition dans le nautisme et la filière maritime, la région Normandie engage 390 000 euros. Quant au département du Calvados, ce sont 300 000 euros qui sont injectés. La ville participe à hauteur de 63 % dans un budget global de 2,5 millions d'euros. Un engagement que Romain Bail, le maire de la commune, assume fièrement : "Je veux qu'il soit une référence, que ce centre soit le premier du département et même de la région". C'est donc toutes les adaptations qui en découlent. Au-delà de la pratique voile, un grand nombre d'activités sera proposé comme la pratique du kayak de mer ou du kite surf.

Les équipes sont à pied d'œuvre pour la première étape du chantier. Ici, la partie des vestiaires en construction. - Léa Quinio

Un bâtiment moderne et ouvert sur la mer

Et si l'infrastructure n'en est qu'à la réalisation du terrassement, la construction va s'opérer en quatre étapes, soit les quatre pôles du bâtiment. Juliette Vuillermoz, l'architecte, détaille les étapes d'ici sa livraison.

Sa forme, très atypique, sera alors un atout pour placer un bâtiment imposant mais aussi moderne, pratique, adapté et surtout inscrit dans le paysage environnemental au niveau de la jetée Paul-Émile Victor.

"L'idée est d'avoir un volume très aérien et d'avoir un bâtiment très ouvert sur la mer avec de grandes baies vitrées. La première partie que l'on voit pour le moment c'est la partie douche, vestiaires et rangement de combinaisons et ensuite, on aura une partie avec les classes, une autre pour l'administratif et une dernière avec une grande salle de convivialité".

Juliette Vuillermoz, architecte normande de Granville a mené les projets des écoles de voile de Bréhal et Portbail. - Léa Quinio

