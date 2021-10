Caen. Voile : Jour J pour le départ de la 8e Normandy Channel Race

Depuis jeudi 11 mai, environ 24 voiliers Class40 sont mis à l'eau quai Vendeuvre à Caen à l'occasion de la NCR. Un village public a été mis en place le long du bassin Saint-Pierre proposant de multiples activités pour grands et petits, de quoi enchanter la ville de Caen. Aristide Olivier, maire de la ville, était de passage hier, samedi 13 mai : "C'est un moment fort au coeur de la ville. C'est important par rapport à la politique nautique que l'on mène à Caen. On est ravis que ce port vive et encore bravo aux organisateurs de la Normandy Channel Race!"

Dans l'humeur festive et de découverte de cet événement, une présentation des 48 skippers a été effectuée hier après-midi (16h30). Les quelques intéressés pouvaient observer les derniers préparatifs des skippers en ce jour de veille de course. Dans l'objectif de découvrir au plus près la course au large, les amoureux de la voile ont pu assister à la présentation d'un plateau une nouvelle fois exceptionnel, tant en quantité qu'en qualité.

11 nationalités représentées

Français, espagnols, italiens, japonais, anglais, américains, finlandais, belges, néerlandais et norvégiens porteront le cap vers l'Irlande dès demain (16h) avec un départ depuis l'embouchure de l'Orne pour un parcours de 1000 milles, soit environ 1800 km à couvrir. Par son parcours exigeant à souhait, son concept de boucle en Manche et en Mer d'Irlande, la Normandy Channel Race se veut aujourd'hui très prisée. Chaque équipage souhaiterait l'inscrire et l'ajouter à son palmarès personnel.

Parmi les 24 équipages, huit duos normands seront sur la ligne de départ. Le duo japonais Hiroshi Kitada - Hiroki Goto (Kiho)fera sa première apparition lors de la NCR 2017. Une nouveauté pour les asiatiques face à un plateau de taille. Le duo italien Massimo Juris - Pietro Luciani (Colombre xl) participera quant à lui pour la 3ème fois à cette course aux multiples rebondissements. Parmi les favoris figure l'équipage britannique Phil Sharp - Pablo Santurde qui s'unissent cette année à bord du Mach 40 Imerys, qui avaient pourtant terminé vainqueur et second lors de l'édition 2016.

Le plateau

OBPORTUS IV GRAS SAVOYE - FRA 124 - OLIVIER ROUSSEY - PHILIPPE BURGER

KIHO - JPN 146 - HIROSHI KITADA - HIROKI GOTO

SERENIS CONSULTING - FRA 125 - JEAN GALFIONE - NICOLAS TROUSSEL

SIMPLE VE - FRA 50 - BERTRAND LEMEE - PHILIPPE MAGLIULO

CAP DES PALMES - FRA 148 - BRIEUC MAISONNEUVE - ERIC VARIN

BATEAUX DIFFUSION - FRA 113 - FABRICE TROPRES - CHRISTOPHE COATMAN

YODA - FRA 65 - FRANZ BOUVET - SYLVAIN MICHELET

COLOMBRE XL - ITA 101 - MASSIMO JURIS- PIETRO LUCIANI

MONTRES HERBELIN - FRA 42 - CHRISTOPHE SOUCHAUD - FRANCOIS LASSORT

GROUPE SETIN - FRA 30 - MANUEL COUSIN - ALOIS KERDUEL

IMERYS - GBR 130 - PHIL SHARP - PABLO SANTURDE

V and B - FRA 144 - MAXIME SOREL - ANTOINE CARPENTIER

SIRIUS - FRA 73 - STEPHANE BRY - SIMON DAY

CAMPAGNE DE FRANCE - FRA 147 - HALVARD MABIRE - MIRANDA MERRON

MOONPALACE - NED 141 - ROELAND FRANSSENS - MICHEL KLEINJANS

AXAR - FRA 85 - PATRICK LOSQ

FUJI - GBR 38 - ARI KANSAKOSKI – MIKKO MAKI

DREMMWEL - SENSATION CLASS 40 - FRA 140 - MARC LEPESQUEUX - JEAN-CHARLES MONNET

ZED 4 - FRA 81 - MARC DUBOS - JACQUES ARNAUD SEYRIG

SOLO 2 - NOR 142 - RUNE AASBERG - SIMEN LOVGREN

REGION NORMANDIE-LMAX - FRA 135 - OLIVIER CARDIN - CEDRIC CHATEAU

CALVADOS - FRA 83 - CLAIRE PRUVOT - LOUIS DUC

AZEO - FRA 98 - MAXIME CAUWE - JEAN PIERRE NICOL

HANNON - FRA 131 - SYLVAIN PONTU - CHRISTOPHE RATEAU

PHORTY - GBR 137 - PIP HARE - PETER HARDING

