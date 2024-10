Sud-Manche. Sports nautiques : offrez-vous de nouvelles sensations

Le territoire du sud-Manche avec sa large baie du Mont-Saint-Michel offre l'opportunité de nouvelles sensations et une évidence pour pratiquer le char à voile sur les larges plages, prendre le vent et filer à vive allure.

Kitesurf, plongée, longe-côte…

Le kitesurf peut vous offrir des sensations puissantes sur mer et dans l'air. Dans l'eau, on peut faire de la plongée ou du longe-côte. Sur l'eau, l'été est la période idéale pour profiter de sorties en paddle, kayak, planche à voile ou catamaran… sans oublier les balades en canoë sur la Sélune. Pour de bonnes sensations en toute sécurité, ne vous aventurez pas seul sur cette vaste baie du Mont-Saint-Michel car ses eaux sont remuantes et piégeuses.

Des bases nautiques jalonnent tout le littoral du sud du département pour pratiquer entre amis ou en famille, avec des activités pour les enfants notamment à Saint-Jean-le-Thomas, Pontaubault, Ducey-les-Chéris, Pontorson, Carolles ou encore Avranches.

