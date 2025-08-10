En ce moment Un, Dos, Tres KENDJI
Sorties. Karting, bowling ou karaoké : rendez-vous à Rouen Espace Loisirs

Loisir. Rouen Espace Loisirs, situé à Rouen, propose une variété d'activités telles que le karting, le bowling, le laser game et le karaoké, offrant ainsi des options de divertissement pour tous les âges et toutes les occasions…

Publié le 10/08/2025 à 16h25 - Par Maëlys Blondel
Par mauvais temps ou en cas de fortes chaleurs, les complexes de loisirs offrent une excellente option pour profiter pleinement de ses vacances

Rouen Espace Loisirs est un complexe multi-activités situé chemin du Croisset à Rouen. Il propose une variété d'activités pour tous les âges. A l'intérieur, une piste de karting indoor équipée de karts électriques attend les enfants à partir de 7 ans et les adultes.

Un bowling de 16 pistes est également au rendez-vous, tout comme un labyrinthe de 400m² pour des parties de laser game. Pour ceux qui aiment chanter fort (et faux), 10 box de karaoké sont à disposition. Le complexe est idéal en cas de mauvais temps, pour des sorties en famille ou entre amis.

Pratique. Ouvert tous les jours, les tarifs sur rouenespaceloisirs.fr

