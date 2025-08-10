Sorties. Karting, bowling ou karaoké : rendez-vous à Rouen Espace Loisirs

Rouen Espace Loisirs est un complexe multi-activités situé chemin du Croisset à Rouen. Il propose une variété d'activités pour tous les âges. A l'intérieur, une piste de karting indoor équipée de karts électriques attend les enfants à partir de 7 ans et les adultes.
Un bowling de 16 pistes est également au rendez-vous, tout comme un labyrinthe de 400m² pour des parties de laser game. Pour ceux qui aiment chanter fort (et faux), 10 box de karaoké sont à disposition. Le complexe est idéal en cas de mauvais temps, pour des sorties en famille ou entre amis.
Pratique. Ouvert tous les jours, les tarifs sur rouenespaceloisirs.fr
