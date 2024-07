Rouen. Comme Pierre Gasly et Esteban Ocon, cet été, faites du karting

Les deux pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon font rêver les amateurs de Formule 1. Pour les imiter, pourquoi ne pas essayer le karting ? C'est par là qu'ils ont commencé. Plusieurs lieux sont dédiés à cette activité à Rouen et dans son agglomération. A Rouen espace loisir, les plus jeunes peuvent aussi utiliser des karts électriques tout comme à l'Espace360 Tourville, situé à Tourville-la-Rivière. Ces deux espaces offrent un côté amusant grâce à leurs circuits en intérieur. Pour se plonger véritablement dans le sport automobile, Normandie Karting du Val-de-la-Haye propose des karts à moteur thermique comme sur le circuit de l'Europe et celui d'Anneville-Ambourville qui a vu grandir Esteban Ocon et Pierre Gasly.