Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : comme à la maison, les Normands brillent en Belgique

463km au départ de Rouen (Seine-Maritime) pour rejoindre le circuit belge de Spa-Francorchamps, contre plus de 950km pour aller courir le Grand-Prix de France au Castellet. Le dimanche 26 août 2018, les pilotes Normands ont donc fait leur plus court déplacement de la saison de Formule 1 jusque sur le mythique tracé des Ardennes. Et la proximité leur a semble-t-il réussi, dans cette course remportée par Sebastian Vettel (Ferrari).

Deux Normands dans le top 10

Très bien qualifiés, respectivement aux 3e et 10e place sur la grille, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont confirmé le dimanche. Au terme d'une semaine très agitée en coulisses et à la recherche d'un baquet pour la saison prochaine, l'Ébroïcien a terminé 6e et peut seulement regretter une manœuvre trop osée au bout de la première ligne droite, qui a permis à son coéquipier de le dépasser.

De son côté, Pierre Gasly a prouvé à l'écurie RedBull qu'elle ne s'était pas loupée en le recrutant pour 2019. Le Bois-Guillaumais a fini 9e sur une Toro Rosso toujours aussi faible en vitesse de pointe, sur un circuit qui en demande beaucoup. Après ce rendez-vous belge, Esteban Ocon (37 points) reste 11e du classement des pilotes, deux places devant Pierre Gasly (28 points). Après quelques semaines de vacances, les pilotes reprennent donc pied au plancher puisque le prochain Grand-Prix est prévu dès le dimanche 2 septembre 2018 en Italie.