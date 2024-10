Manche. Les gendarmes en plein safari à la poursuite d'un léopard

Les gendarmes en plein safari dans la Manche ! Ceux de la compagnie de Coutances avaient été alertés fin septembre par plusieurs automobilistes, qui disaient avoir aperçu un fauve couché sur le bas-côté d'une route, au niveau de la lande de Lessay. Une patrouille se rend alors sur place, les militaires repèrent l'animal et s'approchent très prudemment du fauve totalement inoffensif ! Et pour cause, il s'agissait d'une grande peluche abandonnée sur le bas-côté de cette route, relate la gendarmerie de la Manche sur son compte Facebook.