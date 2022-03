Caen. Tendance Sports : Caen perd, Avranches prend son quart, Peugeot RX à Lessay et Anthony Delaplace au Tour de Normandie 2017... 

FOOTBALL

Ligue 1 : Après sa superbe semaine face à Nancy et Saint-Étienne, le SM Caen a rechuté samedi soir face à Angers. Analyses et réactions de Patrice GARANDE, ici

Coupe de France (8e de finale) : Retour sur la soirée magique vécue mercredi dernier 1er mars au stade René-Fenouillère où Avranches s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Interviews notamment, de Damien OTT et Sylvestre GUYONNET...

Normandie : Retrouvez tous les résultats et classements du National à la DHR

Handball/ Basket : Retrouvez tous les résultats du week-end en handball et basket ainsi que l'interview de Hervé COUDRAY, coach d'un Caen BC lancé à grande vitesse vers l'accession...

Boxe/Trails : Le combat de Gabriel Lecrosnier et les résultats des 4e Trails du Pays Saint-lois, c'est par-là...

Cross (Apprentissage) : Ce jeudi 9 mars 2017 à Coutances, aura lieu le Cross national de l'apprentissage. Une initiative de Jérôme COTIGNY et son équipe du CFA BTP Manche qui permettra à 150 jeunes apprentis de se mesurer et d'aller conquérir les titres nationaux dans le Bois des Vignettes.

Rallycross : Il y a quelques jours de cela et dans le plus grand secret, Sébastien LOEB et l'équipe Peugeot Sports Rallycross étaient en essais sur le circuit de Lessay-Manche en vue de la reprise du Mondial RX. Nicolas GUERANGER, patron du secteur Rallycross de Peugeot Sports nous a accordé une interview sur les raisons du retour de la marque au lion en Normandie.

Cyclisme : Anthony DELAPLACE (Fortunéo-Vital Concept) entame sa 8e saison professionnelle sur les routes du monde entier et en juillet, sur celles du Tour de France, une fois de plus. A l'orée de cette saison 2017 qui le verra notamment tenter d'aller accrocher le Tour de Normandie à son palmarès, le manchois nous a confié ses attentes et objectifs...

