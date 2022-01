Cléon. Seine-Maritime : Renault Cléon au tribunal pour homicide involontaire

Les faits sont encore gravés dans toutes les mémoires des ouvriers de Renault Cléon (Seine-Maritime).

Jeudi 10 mars 2016, un ouvrier mécanicien de maintenance intervient sur une machine dans l'usine. N'ayant pas conscience qu'un des éléments est mobile, il se retrouve écrasé à l'intérieur de cette machine. Il n'est découvert par un collègue que quelques minutes plus tard, en arrêt cardiaque. L'ouvrier de 33 ans va finalement perdre la vie une semaine plus tard des suites de ces blessures.

Un défaut de formation

Une enquête menée par l'inspection du travail montre que le salarié n'avait pas reçu de formation spécifique pour intervenir sur cette machine. "On veut des salariés de plus en plus polyvalents, qui interviennent seuls sur les machines, alors qu'avant ils étaient en binôme et ils ne reçoivent pas les formations nécessaires", s'insurge Gérald Le Corre de la CGT, qui s'est portée partie civile dans cette affaire aux côtés de la famille de la victime.

Après le drame, une centaine de techniciens de maintenance ont témoigné de conditions de travail difficiles et du fait qu'ils interviennent régulièrement sur des machines en tension, le tout "sans avoir reçu de formations spécifiques".

Les personnes morales que sont Renault SAS, l'employeur de la victime, et SNC Renault Cléon, propriétaire des murs et des machines sont les prévenus dans le procès, jugés pour homicide involontaire. Elles encourent au maximum, jusqu'à 225 000 euros d'amende chacune.

Contactée par notre rédaction, la direction de Renault Cléon n'a pas fait de commentaire sur cette affaire avant la publication de cet article.

