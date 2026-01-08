Musique. Nouvel album, single inédit, concerts à Paris… Bruno Mars fait son grand retour !

En ce moment M'envoler JECK & CARLA
Société. Dix ans après "24 K Magic", Bruno Mars signe un retour très attendu avec un nouveau single ce vendredi 9 janvier, suivi d'un nouvel album le 27 février. L'artiste accompagnera cette sortie d'une tournée mondiale qui passera par Paris.

Publié le 08/01/2026 à 17h12 - Par Aline
Les fans l'attendaient depuis longtemps : Bruno Mars est de retour. Dix ans après 24K Magic, l'artiste américain la sortie d'un nouveau single, extrait d'un nouvel album très attendu et accompagné d'une tournée mondiale événement, The Romantic Tour, qui passera par la France.

Un nouveau single pour lancer le retour

Pour faire patienter son public, Bruno Mars dévoilera un nouveau single ce vendredi 9 janvier. Peu d'informations ont filtré sur ce titre inédit, mais l'annonce a déjà suffi à créer l'événement. Un premier avant-goût très attendu qui marque officiellement le début d'une nouvelle ère musicale pour l'artiste.

Un album attendu depuis dix ans

Intitulé The Romantic, le nouvel album de Bruno Mars sortira vendredi 27 février. Il s'agit de son premier projet solo depuis 24K Magic en 2016, un disque couronné de nombreux prix et devenu culte. Avec ce nouvel opus, le chanteur promet une atmosphère élégante, sensuelle et émotionnelle, fidèle à son univers pop, soul et R & B.

Une tournée mondiale événement

Pour accompagner cette sortie, Bruno Mars lancera The Romantic Tour, une tournée mondiale qui passera par les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni. L'occasion pour l'artiste de retrouver son public avec un show mêlant nouveaux titres et tubes incontournables comme Uptown Funk, Just the Way You Are ou 24K Magic.

Les fans français seront particulièrement gâtés : Bruno Mars se produira les 20 et 21 juin 2026 au Stade de France. Deux dates exceptionnelles qui s'annoncent déjà spectaculaires. L'ouverture de la billetterie est prévue jeudi 15 janvier à 12h.

The Romantic Tour

