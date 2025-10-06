En ce moment Diamonds RIHANNA
Musique. Claudio Capéo dévoile "Madame", un hymne à l'amour imparfait

Société. Le chanteur revient avec un nouveau single intense, qui parle d'un amour vrai, avec ses hauts, ses bas. "Madame" est le premier extrait d'un nouvel album à paraître cet automne. 

Publié le 06/10/2025 à 17h08 - Par Aline
Claudio Capéo est de retour avec un nouveau single intitulé "Madame". Découvrez-le sur Tendance Ouest ! - Instagram - @claudiocapeo

Avec Madame, Claudio Capéo fait tomber les masques. Pas de romance parfaite, mais un amour profond qui vacille et qui fait mal parfois. Il raconte cette relation avec une douceur rare et une justesse touchante, loin des clichés habituels. Sa voix chaleureuse, accompagnée de son accordéon emblématique, donne vie à ce morceau chargé d'émotions.

Un clip qui met en scène ses émotions

Le clip de Madame illustre parfaitement cette histoire intime. On y voit Claudio Capéo face à lui-même, comme pris dans un duel intérieur, entre doutes, regrets et espoirs. Une mise en scène simple mais puissante qui donne un avant-goût de ce que son prochain album, attendu cet automne, nous réserve : des chansons sincères, à fleur de peau, où l'artiste se livre sans retenue.

Claudio Capéo prend la route des Zéniths en 2026

Bonne nouvelle pour tous les fans de Claudio Capéo ! L'artiste revient sur scène pour une tournée exceptionnelle dans toute la France. Préparez-vous à vivre un moment rempli d'émotions avec ses plus grands succès. Ne manquez pas ses concerts :

  • Le 10 décembre 2026 au Zénith de Caen
  • Le 22 janvier 2027 à l'Antarès du Mans
  • Le 7 février 2027 au Zénith de Rouen

