Alerte Météo. Toute la région placée en vigilance jaune neige et verglas : les zones les plus exposées et les heures les plus à risque

Environnement. La Normandie passe en vigilance neige-verglas entre ce vendredi soir et samedi, avec un épisode glissant annoncé sur plusieurs zones exposées. Pluie verglaçante, sols gelés et flocons locaux pourraient compliquer les déplacements.

Publié le 21/11/2025 à 17h11 - Par Mathilde Rabaud
Neige, verglas, routes piégeuses : la Normandie placée en vigilance. - Unsplash

Ce vendredi 21 novembre, Météo-France a mis à jour sa carte de vigilance en annonçant un risque marqué de neige et de verglas entre 18h ce soir et 9h samedi matin, sur toute la région, qui passe en vigilance jaune. La situation s'annonce particulièrement délicate dans l'intérieur des terres, où les températures resteront négatives une bonne partie de la nuit.

  • pour la Manche : de minuit à 9h
  • pour le Calvados : de 22h à 9h
  • pour la Seine-Maritime, l'Eure : de 22h à 10h, puis à partir de 19h samedi 
  • pour l'Orne de 20h à  10h samedi et de à partir de 17h samedi après-midi 

Nuit de vendredi à samedi : des sols gelés et un fort risque de verglas

Entre 23h et 9h, un refroidissement rapide du sol va favoriser la formation de verglas généralisé.
La neige restera possible par endroits, surtout sur :

  • les hauteurs du centre de la région,
  • les zones vallonnées,
  • les secteurs froids de l'est normand,
    où de faibles accumulations pourraient se produire.

Les températures pourraient descendre autour de –4°C, rendant les chaussées particulièrement piégeuses.

Samedi soir : un nouvel épisode verglaçant attendu

Après une première salve dans la nuit, un deuxième épisode est attendu samedi à partir de 18h, visant principalement :

  • les plateaux du nord-est,
  • les zones froides autour du pays de Bray,
  • les secteurs en altitude de l'inter Caux-Vexin.

L'arrivée d'un front océanique sur un coussin d'air froid pourrait entraîner des pluies verglaçantes, parfois précédées de quelques flocons sur les hauteurs.

Un week-end à risque : déplacements déconseillés

Face au risque de verglas, les autorités recommandent d'éviter les déplacements non essentiels, en particulier :

  • vendredi soir,
  • la nuit de vendredi à samedi,
  • et la soirée de samedi.

La situation pourrait encore évoluer, selon la résistance du froid au sol.

Les zones les plus exposées dans la région

Sans citer de secteurs administratifs, les zones les plus concernées seront :

  • l'est de la région, plus froid et plus sujet au verglas,
  • les plateaux situés au-dessus de 150–200m,
  • le pays de Bray et les reliefs voisins,
  • les vallées encaissées où le froid stagne,
  • les abords des forêts et zones rurales, souvent plus glissants.

