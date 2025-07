Pluie et inondations. 39 interventions réalisées par les pompiers du Calvados, de la Manche et de l'Orne

La prudence était de mise. Vendredi 18 juillet, Météo France avait placé les départements du Calvados et de la Manche en vigilance orange en raison de fortes pluies et de risques d'inondations. Dans ce contexte, les sapeurs-pompiers ont été fortement mobilisés. Ce samedi 19 juillet, la situation s'est améliorée : ces deux départements ne sont désormais plus concernés par une vigilance particulière.

39 interventions dans le Calvados, la Manche et l'Orne

Ce samedi matin, les pompiers du Calvados ont indiqué avoir réalisé 13 interventions en lien avec la vigilance météo vendredi 18 juillet "en début de soirée jusqu'à 23h". De leurs côtés, les pompiers de la Manche ont précisé avoir réalisé trois interventions pour inondation, dont l'une était encore en cours vers 6h30 du matin. Dans l'Orne, les pompiers ont recensé 23 interventions comme dans les communes de Chanu, Ceaucé et Tinchebray Bocage "pour inondations d'habitation".

Comme l'indique le site officiel de Météo France, le Calvados et la Manche seront placés en vigilance jaune pour orages dimanche 20 juillet.