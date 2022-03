Le-Havre. Orages : Seine-Maritime et Eure repassent en vigilance orange

La carte des vigilances de Météo France aura fait des va-et-vient tout au long du week-end sur les départements normands.

En fin de journée dimanche 10 juin 2018, la Seine-Maritime et l'Eure sont à nouveau tous les deux placés en vigilance orange pour des risques d'orage.

Deux épisodes orageux prévus

Deux épisodes orageux sont prévus, indique Météo France. Le premier, attendu dans la soirée, doit donner lieu à des orages très localisés et peu mobiles avec parfois des cumuls de précipitations importants, de 30 à 40 mm en très peu de temps, ce qui pourrait favoriser les phénomènes de ruissellement.

Le second épisode orageux doit s'abattre sur l'ex Haute-Normandie dans la journée du lundi 11 juin 2018, après une courte accalmie. Un épisode orageux "plus marqué et généralisé, avec une nouvelle fois de forts cumuls de pluie associés", indiquent les prévisions.

29 autres départements français sont en vigilance orange pour la perturbation orageuse qui traverse la France.

En début de semaine, l'ouest de l'Eure a été particulièrement touché par de violentes inondations.