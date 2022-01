Rouen. Météo : quatre départements normands sur cinq désormais en vigilance orange

L'Orne et le Calvados ont déjà été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo France dans la matinée du samedi 6 octobre 2018. Devant l'évolution de la situation, la Seine-Maritime et l'Eure sont désormais aussi concernés par cette vigilance selon la dernière carte émise à 16 heures.

Un mois de pluie en une nuit

L'importante dépression a frappé la Bretagne, l'ouest des Pays-de-la-Loire et le département de la Manche dans l'après-midi. Les pluies doivent s'intensifier dans la soirée et toucher fortement le Calvados et l'Orne. 60 à 80 mm de cumul de pluie sont attendus localement, ce qui équivaut à plus d'un mois de précipitations en une nuit sur ces départements (moyenne de 78mm à Caen en un mois et 76 mm à Alençon).

En Seine-Maritime et dans l'Eure, les cumuls seront voisins de 40 mm, localement 50 mm sur l'Eure et une large partie ouest de la Seine-Maritime.

D'importantes rafales de vent sont aussi attendues sur l'ex Haute-Normandie avec des pointes à 70 km/h dans les terres et jusqu'à 90 km/h le long de la côte.

Météo France recommande d'être prudent dans vos déplacements. Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables, des crues de ruisseaux et fossés sont possibles et les réseaux d'assainissement peuvent être amenés à déborder.

