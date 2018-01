La Seine est en crue dans l'agglomération de Rouen [photos et vidéo]

Rouen (Seine-Maritime) et les communes limitrophes à la Seine ont été touchées mercredi 31 janvier 2018 par la crue de la Seine. La circulation a été interrompue sur certains axes. Reportage.

La crue de la Seine a touché, mercredi 31 janvier 2018, l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) en lien avec de forts coefficients de marées, mais aussi des précipitations importantes. Le cumul de précipitations va atteindre 10 à 15 mm, voire 20 mm, dans le département, d'après la préfecture de Seine-Maritime. Des rafales de vent pouvant atteindre 60 à 70 km/h contribuent aussi à cette crue de la Seine.

Pluies circulant de la Manche vers l'intérieur des terres : à 16h, cumuls observés souvent entre 5 et 15 mm, localement 20 mm, de la Normandie à la frontière belge.#crues #inondations #Seine

Restez informés : https://t.co/7tK7bPbruH pic.twitter.com/PhDj5zI1eQ — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 31, 2018

La Seine-Maritime, comme l'Eure, sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour les inondations. Le niveau de la Seine devrait à nouveau monter dans la nuit du mercredi 31 janvier 2018 au jeudi 1er février 2018, avec une nouvelle marée qui pourrait provoquer une nouvelle crue, selon Vigicrues.

Routes fermées à Rouen

En début d'après-midi, le fleuve a donc envahi les quais à Rouen, mais aussi certaines rues. L'eau est d'ailleurs montée jusque dans les rues au-dessus des Docks 76. Le pic a été atteint à 13h50 avec 9,54 mètres, non loin de la crue du 4 janvier 2018 avec 9,67 mètres. Certains axes ont été fermés à la circulation dont les quais bas et les trémies.

La Seine a débordé jusqu'à la rue de Lillebonne, au-dessus des Docks 76. - Olivier Le Tinnier

Rouen n'est pas la seule commune touchée par la crue. Duclair, Elbeuf et La Bouille ont aussi vu la Seine déborder au-dessus des quais. "On a l'habitude, ça fait 30 ans que j'habite à La Bouille, confie Joël Nouvel. Mais là ça dépasse fort avec le vent et la marée."

Les commerçants se protègent

Le long des quais de la Seine, l'eau est montée rapidement, surprenant quelques commerçants comme Thomas Martzloff qui tient le bar "La Escala", en face de la Seine. "Ça monte assez vite, donc c'est un peu la panique au niveau des installations, on monte tout ce qui est en bois dans les étages."

Thomas Martzloff, le gérant du bar "La Escala", se prépare à la crue en dernière minute. - Amaury Tremblay

Mêmes scènes devant les habitations du bord de Seine où les habitants calfeutrent fenêtres et portes avec des panneaux de bois pour empêcher l'eau de pénétrer. "Les équipes municipales ont consolidé et surtout sécurisé l'ensemble des habitations donc tout a été vérifié", tient à assurer Joël Temperton, le maire de La Bouille.

• Bonus : le reportage de Tendance Ouest à La Bouille :



Bac et trafic fluviale perturbés

La circulation sur la Seine entre Rouen et Caudebec-en-Caux est "interdite depuis 13 heures et au moins jusqu'à demain soir", indique la préfecture de la Seine-Maritime. Enfin, les bacs sont aussi impactés par cet épisode de crue avec des services perturbés notamment à La Bouille, Duclair, Grand-Quevilly, Petit-Couronne et Quillebeuf.

#ALERTE ⚠️ Perturbations sur le service des #bacs en Seine en raison des très forts coefficients de marée,

Restez informé en direct sur le site https://t.co/r4NvAaNzt3 ou via l'appli smartphone “76pocket”. pic.twitter.com/eQwYGVyvdv — Seine-Maritime (@seinemaritime) January 31, 2018

A LIRE AUSSI.

La tempête Eleanor touche de plein fouet la Seine-Maritime

Tempête Eleanor : point de situation à la mi-journée en Seine-Maritime

Seine-Maritime et Eure encore en vigilance orange pour inondation

Vigilance orange: après Paris, la Seine monte à Rouen