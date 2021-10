Rouen. [notre dossier] L'image de Rouen reste à parfaire

Rouen (Seine-Maritime), une "ville industrielle" avec un "climat pluvieux" et où la "délinquance serait présente". L'étude de l'Ifop, portant sur l'image que les Français ont de Rouen, montre que "quasiment tout le monde a déjà entendu parler de la ville, mais la plupart ne connaît pas grand-chose à son sujet", selon Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégies à l'Ifop. Un résultat qui fait dire à Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie, qu'il "y a du travail à faire" pour améliorer l'image de Rouen. Notamment pour favoriser l'attractivité du territoire vis-à-vis des acteurs extérieurs. "Cette image biaisée peut freiner certains dirigeants dans l'optique de développer son entreprise ici", complète Frédéric Sanchez.

"Une majorité de Français a cette image d'une région polluée par l'industrie alors que ce n'est plus d'actualité, ajoute pour sa part Jean-Louis Louvel, le président de Rouen Normandy invest (RNI) qui a commandé cette étude, aujourd'hui on parle plutôt d'industrie du futur à Rouen." Un constat appuyé par Bernard Leroy, président de la communauté d'agglomération Seine-Eure pour qui "le territoire a des atouts avec la présence de l'industrie pharmaceutique qui sont des usines n'étant pas vieillissantes".

Accompagner les entrepreneurs

Pour faire valoir les qualités du territoire rouennais au-delà des frontières, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Rouen métropole redouble d'effort et met à disposition des entrepreneurs plusieurs outils. "Nous les aidons à s'installer avec des zones d'activités et le dispositif Talentis qui propose des bureaux dans de petits ateliers avec cinq projets, notamment au Madrillet, à Elbeuf ou encore à Grand-Quevilly", expose Vincent Laudat, le président de la CCI. "Nous encourageons les entreprises à venir se relocaliser dans la métropole en mettant en avant les avantages de Rouen comme la présence d'importantes infrastructures autoroutières et les possibilités multimodales grâce à la Seine."

La CCI va aussi se rapprocher de la métropole, de la région et de RNI pour une "synergie entre les différents organismes", poursuit Vincent Laudat. "Il s'agit d'être plus efficace avec un guichet unique dans le but de faire gagner du temps aux entrepreneurs qui veulent se développer à Rouen."

Qualité de vie rouennaise

Certains dirigeants d'entreprises ont déjà repéré l'intérêt de Rouen comme Chabil Mahter, directeur de Voxens, une entreprise spécialisée dans la relation clients et installée rive droite depuis 2009. "La ville présente des atouts forts avec la proximité de l'Île-de-France et une qualité de vie plus agréable", explique-t-il. Des points positifs que Rouen Normandy invest entend faire connaître en développant une campagne publicitaire pour moderniser l'image de la ville et des activités économiques. "Il faut exploiter le capital géographique avec la proximité de Paris et de la Seine", affirme France Burgy, directrice générale de RNI.

Autant d'axes pour améliorer l'image de la ville alors que tout juste un Français sur deux se dit prêt à s'installer ou à travailler à Rouen, quand bien même il trouverait un emploi intéressant dans son secteur professionnel, d'après l'enquête de l'Ifop. "Nous devons faire un travail spécifique sur la perception que l'on a de Rouen", conclut Frédéric Sanchez.

