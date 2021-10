Rouen. Attractivité : l'image de Rouen reste à perfectionner

Plus de 4 000 Français ont été interrogés à la fin 2017 sur l'image et la perception qu'ils ont de Rouen (Seine-Maritime). Cette enquête, menée par l'Ifop, a été commandée par Rouen Normandy invest, l'agence de développement économique de la Métropole. Les résultats ont été dévoilés mardi 13 février 2018 au cours d'une soirée au Kindarena à Rouen, à laquelle ont participé quelque 500 chefs d'entreprise, acteurs économiques et politiques locaux.

Il en ressort que la quasi-totalité des Français connaissent Rouen, mais les deux-tiers d'entre eux déclarent ne pas savoir grand-chose à son sujet. De même, l'image de la ville est floue pour les personnes interrogées puisque 43 % des actifs déclarent ne pas être en mesure de répondre sur ce point. "Il y a des choses à faire", affirme ainsi Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégie à l'Ifop.

Ce que les Français connaissent

Dans ce sondage, l'image de Rouen est associée, à 43 %, à des sites et monuments remarquables avec la cathédrale en premier lieu, suivie par la Seine. Par contre, "l'image de la ville est parfois confondue avec celle du Havre", note l'Ifop puisqu'un tiers des actifs n'arrive pas à situer Rouen en Normandie et seules six personnes sur dix indiquent que Rouen se trouve en Seine‐Maritime et sur la Seine.

Deux axes d'amélioration sont pointés par ce sondage : la sécurité et l'économie. "L'insécurité et la délinquance sont un frein particulièrement mis en avant par les Français, poursuit l'Ifop, avec l'image d'une ville industrielle, avec les représentations négatives que cela peut drainer dans l'imaginaire collectif." Tandis que près d'une personne sur deux estime qu'il s'agit d'une ville dans laquelle il n'y a pas beaucoup de travail. "Il y a du travail à faire", estime pour sa part, Frédéric Sanchez, le président de la métropole de Rouen.