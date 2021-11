Le-Havre. Un nouvel espace de coworking au Havre

Il y en a encore peu sur Le Havre (Seine-Maritime) : un espace de coworking ouvre ses portes dans la cité Océane jeudi 29 mars 2018. Il s'appelle le "139". Il est situé au 139 cours de la République. C'est un espace un peu particulier puisqu'il a été initié par la société Logeo (bailleur social).

Logeo Seine Estuaire est un bailleur social gérant 16 000 logements. Ils sont situés essentiellement sur l'agglomération du Havre, la métropole de Rouen, sur l'axe Seine, mais également à Dieppe et Hérouville-Saint-Clair (Calvados). La société est le fruit de la fusion de Dialoge et Estuaire de la Seine (EDLS) en juin 2016. Elle emploie 250 salariés. Logeo construit environ 400 logements par an.

Un coworking gratuit

Ce coworking "139" est ouvert à tous gratuitement. Il est situé au rez-de-chaussée du siège social de Logeo. Un lieu de travail pour étudiants, porteurs de projets, autoentrepreneurs ou travailleurs nomades. Écoutez Benoit Queval, le responsable communication de Logeo :

Un espace coworking pour le travail dans une ambiance qui se veut agréable. - Gilles Anthoine

Innover dans l'habitat et l'économie sociale et solidaire

Le "139" s'accompagne également d'un incubateur (une résidence). Il s'agit d'aider et d'accompagner des porteurs de projets dans les secteurs de l'habitat et de l'économie sociale et solidaire. L'incubateur sera officiellement lancé en avril 2018. Les locaux accueillent aussi un Meetup. Un lieu, de 60 places, permettant à des entreprises ou des associations d'organiser des réunions, des conférences et des débats, toujours autour des thèmes de l'habitat et de l'économie sociale et solidaire. Une façon d'attirer les idées et les "cerveaux". Écoutez Benoit Queval :

Des ordinateurs et un accès internet wifi sont indispensables au coworking. - Gilles Anthoine

Peu de coworking au Havre

Outre le "139", il existe notamment le Container comme lieu de coworking au Havre. Un espace dédié essentiellement au numérique et situé près la CCI Seine Estuaire. Autre gros projet dans la cité Océane : La Hune. Un espace coworking qui va ouvrir en avril 2018 près de l'Hôtel de ville. Il s'agira un immense coworking de 2 500 m2 en accès payant.

Le "139" espace de coworking – 139 cours de la République au Havre – du lundi au vendredi de 9h à 18h30 – ouvert à tous en accès libre – Gratuit (inscription sur place).

